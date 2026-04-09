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    自稱鑑定師賣「正品級」假精品 情侶檔月收百萬被逮送辦

    2026/04/09 14:58 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣仿冒LV、CHANEL、HERMES、DIOR等商標精品229件。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣仿冒LV、CHANEL、HERMES、DIOR等商標精品229件。（記者邱俊福翻攝）

    31歲侯姓女子涉嫌偕同陳姓男友，向中國廠商進貨奢侈品牌LV等仿冒商品，透過經營IG帳號及LINE社群，網路直播賣貨，主打只賣「正品級」、「頂級」商品，甚至宣稱自己為有證照的奢侈品專家，這些商品可進出專櫃，引誘民眾下單購買仿冒精品，平均月營業額逾百萬元；刑事警察局智慧財產權偵查大隊第一隊，去年10月間循線逮捕侯、陳2嫌，並通知提供電話、姓名進貨使用的鍾姓、高姓男子到案說明，上月依商標法罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    警方調查，前年1月份開始，侯女往返中國廣東省，跟仿冒精品的廠商洽談後，採顧客下訂單後，統一進貨、不囤貨的方式出售仿冒精品，經營方式則透過IG帳號及LINE社群大打廣告，侯女還直播賣貨，對外宣稱領有名牌奢侈品鑑定執照，以「為何正品級原廠皮革可以優惠給你們，因為我們自己做，不用給別人賺！」，以及「不定期連線，頂級商品」等，公然對外販售仿冒名牌精品。

    販售價格部分，侯女以進貨價2至3倍價格販售，例如一件LV手提包真品售價8萬9500元，侯女進貨價約5000元，則以約1萬元低價出售，由於價格低廉，又宣稱跟品質精美，讓許多民眾下訂單購買。

    去年7月間，警方接獲海關查獲冒名報關進口仿冒CHANEL及HERMES商標商品的違反商標法案件後，經深入追查發現，該批仿冒品實際收件人為侯姓女網路賣家，遂組成專案小組偵辦，10月間前往嘉義市西區侯女住處與承租的倉庫2處地點執行搜索，逮捕侯女與協助支付貨款的陳男到案，之後又陸續通知充當報關人頭的鍾姓、高姓男子到案說明。

    警方計查扣仿冒LV、CHANEL、HERMES、DIOR等商標精品229件，以及犯案手機、出貨訂單及相關電磁紀錄等贓證物，案經相關商標權利人辨識真偽，確認均為仿冒品，侵權市值達1135萬800元。

    侯女網路直播賣貨。（記者邱俊福翻攝）

    侯女網路直播賣貨。（記者邱俊福翻攝）

    侯女於網路販售仿冒精品。（記者邱俊福翻攝）

    侯女於網路販售仿冒精品。（記者邱俊福翻攝）

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