北市壓克力店地下室竄煙 警消出動55人灌救

台北市中山區新生北路2段上1處壓克力店，今日上午8時59分發生火警。（記者鄭景議翻攝）

台北市中山區新生北路2段上1處壓克力店，今日上午8時59分發生火警，地下室1樓突然冒出大量濃煙。台北市消防局獲報後迅速出動55名消防人員趕往現場灌救，火勢於今日上午9時43分順利獲得控制。所幸現場並無人員受傷或受困，詳細起火原因仍待釐清。

台北市消防局今日上午接獲報案，指出新生北路1間壓克力店地下室有煙霧竄出。消防局不敢大意，立即調派消防車輛15輛、救護車輛1輛及指揮車輛5輛，共計55名救災人員火速抵達現場處置。

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消防人員抵達後，發現起火點位於地下1樓，現場布滿黑色濃煙並伴隨刺鼻氣味。搜救小組隨即布設水線進入內部展開灌救，並同步啟動排煙機進行排煙。在警消人員通力合作下，火勢於今日上午9時43分成功控制。

消防局表示，經進入內部逐層搜索後，確認事發當時屋內人員皆已及時疏散，現場無人受傷或受困。中山分局警方也派員在場進行交通疏導，維持新生北路周邊秩序。針對這起意外的確切起火原因及損失狀況，目前正由消防局火災調查科人員在現場進行採證調查。

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