狂！ 未上市股票喊破千萬 彰化法拍市集單日為國庫入帳1344萬

法務部行政執行署彰化分署舉辦「卦山法拍市集」，吸引不少民眾競標。（行政執行署彰化分署提供）

法務部行政執行署彰化分署日前舉辦「卦山法拍市集」，拍賣成果豐碩。其中，未上市的中和紡織實體股票成為全場焦點，歷經19次激烈競標，最終以每股51.5元拍定，總金額高達1184萬5000元。加上賓士轎跑車等其他拍賣物，單日拍賣總金額達1344萬餘元，成功為國庫進補。

這場法拍活動7日在彰化分署員林廳舍舉行，最大亮點為中和紡織實體股票拍賣，共23萬股公開競標。由於該公司屬資產型老牌企業，市場關注度高，因創辦人繼承人無法繳納遺產稅，其持有的股票由行政執行署彰化分署陸續拍賣。

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拍賣過程競爭激烈，現場歷經19輪喊價攻防，最終以每股51.5元拍定，總金額高達1184萬5000元，成為全場「吸金王」。事實上，彰化分署去年也曾拍賣同公司45萬股股票，當時歷經12輪競標，以每股37.5元成交、總價1687萬餘元。本次溢價明顯，顯示市場對其資產價值極具信心。

另一焦點是2020年款賓士CLA 45 AMG轎跑車，新車價超過340萬元，雖為查封車輛，仍吸引多組買家到場。現場喊價多達69次，最終以102萬元落搥拍定，讓幸運得主以不到三折價格入主性能猛獸。

除了高單價標的，現場「變賣區」同樣人氣爆棚。包括馳名國際的台灣高山茶、實惠機能襪等物品，一開賣便遭熱烈搶購。彰化分署表示，本次拍賣所得除有效充實國庫、協助義務人清償積欠稅費外，也協助彰化地檢署清理贓物庫沒收物品。現場更結合檔案文物展、法治宣導與公益義賣，讓民眾在撿便宜之餘，也能吸收防詐知識並投身公益。

法務部行政執行署彰化分署舉辦「卦山法拍市集」，吸引不少民眾競標，單日變賣總金額達1344萬餘元。（行政執行署彰化分署提供）

現場拍賣焦點，2020年款賓士CLA 45 AMG轎跑車，新車價超過340萬元，現場喊價69次，最終以102萬元落搥拍定。（行政執行署彰化分署提供）

法務部行政執行署彰化分署舉辦「卦山法拍市集」，單日為國庫入帳1344萬元，成果豐碩。（政執行署彰化分署提供）

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