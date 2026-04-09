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    棒球狼師案國賠由全民負擔？ 中市法制局：學校賠償後可向教練求償

    2026/04/09 13:26 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨議員林德宇（左）、曾威（右）要求市府應依法要學校向棒球狼教練求償。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨議員林德宇（左）、曾威（右）要求市府應依法要學校向棒球狼教練求償。（記者蘇金鳳攝）

    台中2024年發生國小棒球狼教練涉性侵、性騷學童 ，已有多人申請國賠，民進黨市議員林德宇、曾威今天在市議會提出質疑，加害者是該名狼教練，但賠償卻要納稅人來共同承擔，要求市府應該國賠應由該名狼教練支付，而非由學校來賠償。

    副市長黃國榮表示，依法可向該名教練求償；法制局長李善植則表示，該案截至今日為止，學校已受理28件國賠申請案，目前已有14例協議成立，1件不成立，另13件協議中；他並指出，由於此案的賠償責任在於該名狼教練個人的故意行為，賠償義務機關學校在賠償後，將會將賠付的金額全數向狼教練求償。

    議員林德宇不滿的表示，引起全國矚目的國小棒球教練涉性侵的賠償案，教育局昨天提出報告，國家賠償申請共有28件，他詢問此案賠償的義務機關是哪一個單位；李善植表示是學校。

    林德宇表示，去年的台中市的國賠狀況，應付金額是2037萬，而根據國賠法第2條第3款的規定，公務員有故意或重大過失時，賠償義務主管機關對之有求償權。

    林德宇表示，根據這一位教練，雖然他本身不是公務員，但是他執行的業務也是廣泛的在學校的教學行為，所以這樣依國賠法第二條，這個學校在已經成立的國賠案件裡面，應該對這一位教練再去求償權的行使。

    李善植表示，以此個案而言，確實直接造成損害的就是這個教練，所以當學校負國家賠償責任以後，是可以對該教練做事後的追償。

    副市長黃國榮表示，依法學校可向狼教練求償。（記者蘇金鳳攝）

    副市長黃國榮表示，依法學校可向狼教練求償。（記者蘇金鳳攝）

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