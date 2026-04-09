詐欺通緝犯遇酒測心虛赤腳逃 狂奔百米仍被逮

通緝犯脫鞋光腳逃，衝百米後仍被員警逮獲。（圖由警方提供）

彰化警分局昨天（8日）晚間在彰化市金馬路執行酒駕路檢勤務時，發現1輛小貨車在路檢點前停靠路邊，員警上前盤查時，駕駛小貨車的男子突然棄車光著腳丫子逃跑，員警見狀狂追，警匪雙方在大馬路上奔跑，男子衝刺近百米後氣喘吁吁，當場束手就擒；警方查出男子身揹詐欺與廢棄物清理法通緝，疑因遇警路檢心慌而逃跑。

警方指出，男子被台中地檢署發佈廢棄物清理法通緝，以及橋頭地檢署發佈詐欺通緝，昨晚10點多開小貨車行經彰化市金馬路3段時，發現前方彰化警分局正在執行酒駕路檢勤務，男子疑因心虛把貨車停在路邊，可疑舉動卻引來員警注意，員警上前盤查時，本來穿著拖鞋的男子突然衝下車，脫了鞋後打赤腳逃跑，員警見狀當場自後方追逐。

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警匪雙方在大街上狂追，期間男子在穿越大馬路時還險些與車輛發生碰撞；最終雙方在追逐近百米後，身形壯碩的男子氣喘吁吁，當場被員警追上束手就擒。

通緝犯（紅圈）遇警路檢竟跳下車脫鞋光腳逃，衝百米仍被逮。（圖由警方提供）

彰化警分局昨晚執行酒測路檢勤務。（圖由警方提供）

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