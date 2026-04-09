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    首頁 > 社會

    控陳時中A一億美元判8個月定讞 吳子嘉：應給媒體寬鬆報導空間

    2026/04/09 10:50 記者楊心慧／台北報導
    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    美麗島電子報董事長吳子嘉曾公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A1億美元」，遭時任衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌提告妨害名譽，台北地院依2罪判吳子嘉合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元；案經上訴，高院今宣判駁回上訴，全案定讞。吳子嘉對於判決表示欣然接受，但他強調應給媒體更寬鬆、更大的報導空間，國家的言論自由、新聞自由才會更進步。

    吳子嘉受訪表示，在做調查報導時有兩個原則，有證據或有依據，尤其針對政府高官的報導，只要有非常強的依據做基礎的話，就足夠達到報導的要件，法官判決的重點應是要對台灣維持全面性的新聞自由，做報導就是整體性，這在新聞學上也是這樣教的。

    吳子嘉認為，此案有非常堅強的依據，尤其對象是蘇貞昌是行政院長等級的官員、陳時中是衛福部長，認為應給媒體更寬鬆、更大的報導空間，國家的言論自由、新聞自由才會更進步。

    「台灣在亞洲國家裡面，是一個非常有競爭力、而且非常優質的國家，我們的新聞自由是非常值得稱道！」吳子嘉說，期待未來還可以更領先，尤其最重要的，就是年輕記者能夠持續對政府進行監督，要不遺餘力地、更投入地去做，這才是我們真正應該追求的。

    吳子嘉說，對於法官的判決，他欣然接受，他已經73歲，也沒有再退縮，台灣的新聞自由，是中華民國的驕傲，也是國家的驕傲，這樣的驕傲一定要持續。

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