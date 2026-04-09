變換車道不慎自撞人行道 基隆基金二路自小客翻覆「四輪朝天」

基隆市劉姓男子今天上午駕車行經基金二路時，疑因操作不慎擦撞人行道，造成車輛當場翻覆四輪朝天，所幸劉自行爬出車外，僅受輕微挫傷。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區基金二路今天（9日）上午發生1起自小客車翻覆事故。1名劉姓駕駛在變換車道時，疑因操作不慎擦撞人行道，造成車輛當場翻覆四輪朝天，所幸事故後，劉自行爬出車外，僅受輕微挫傷。警方獲報趕抵盡速排除事故，恢復交通順暢。

基隆市警四分局大武崙派出所於上午8時許接獲報案稱，基金二路發生交通事故，隨即派員趕赴現場調查，46歲的劉姓男子駕駛自小客車行經該路段內側車道時，欲切換至外側時，不慎自撞人行道後翻車。

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警方表示，劉男在員警抵達前已自行脫困，經檢查僅有手部輕微擦挫傷，神志清醒，並表示無需就醫；經對劉男施以酒測後，確認劉男並無酒駕情事，隨後通報交通隊到場測繪，迅速排除現場狀況，恢復交通順暢。

大武崙派出所長陳智楷呼籲，駕駛人行經道路變換車道時，務必提前打方向燈並仔細觀察周遭車況，保持適當安全距離與車速，降低事故風險，維護用路安全。

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