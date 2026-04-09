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    「人數不像外界所想」發言發酵 盧秀燕臉書被灌爆 市府回應了

    2026/04/09 10:18 記者蘇孟娟／台中報導
    民眾灌爆盧秀燕臉書痛嚴「孩童被性侵一個都不該發生好嗎」。（擷自盧秀燕臉書）

    民眾灌爆盧秀燕臉書痛嚴「孩童被性侵一個都不該發生好嗎」。（擷自盧秀燕臉書）

    台中市驚傳國小棒球教練涉性侵、性騷學童，檢方連三度起訴，受害人恐達數十人，傳甚至有年僅4歲幼童受害，盧秀燕昨（8日）卻強調，檢調前兩次調查人數有重複，「人數不像外界所想」；相關發言持續發酵，不少民眾湧她臉書怒問，「孩童被性侵一個都不該發生好嗎」、「案件的重點不是人數…您真的不要再用「媽媽」這個說法了」。

    台中爆發狼教練染指學童，一度因有人將檢方起訴中的罪行數加總成受害人數，傳受害學童數高達80餘人，盧秀燕昨澄清，比對檢方前兩次起訴判決書扣除重複人數，目前掌握受害人數是42人，檢方第三次起訴有11名受害人，尚待收到起訴書釐清受害人是否有重疊，「人數不是像外界所想」。

    不少民眾湧她臉書，怒問「不管到底是80幾位還是50幾位，有一位就很嚴重了吧 ，台中家長都要怕死了」，「兒童節禮物可以沒有，孩童被性侵一個都不該發生好嗎」；也有不少人資訊還停在有80多人受害，痛罵她快處理。

    市議員陳淑華痛斥，事件的重點已不是受害學生數，重點是一個都不允許被傷害，這是這些孩子一輩子的事，「媽媽市長」還在忙著糾正大家數字。

    江肇國指出，重複的意思是，同一位小朋友被侵犯不止一次，無論是人數還是人次，一個都不能發生，這是政府的責任，不回應缺失，只不斷卸責，還連鞭刑都扯進來模糊焦點，「盧市長妳的冷漠真讓人無言以對」。

    議員鄭功進也說，狼教練對孩子們伸出魔爪，這對小孩子來說是一輩子無法撫平的傷痛，要求該咎責的要究責，該下台就要下台。

    面各界關切此案，盧秀燕則指出，對於此案非常痛心，案件發生教育局即介入調查並迅速處置，嚴懲相關失職人員，並啟動輔導機制，另法制局也已協助家長法律諮詢及國賠事宜。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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