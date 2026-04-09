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    首頁 > 社會

    鮑魚大亨鍾文智潛逃海外 助逃友人判6月、1人無罪

    2026/04/09 10:20 記者翁靖祐／台北報導
    鍾文智（見圖）的妹妹、姪女友人鄭畯中、馮建英以及游致暐等人涉嫌協助鍾文智逃亡，北院今宣判，處鄭畯中6個月，得易科罰金、游致暐無罪，馮建英仍通緝中。（資料照）

    鍾文智（見圖）的妹妹、姪女友人鄭畯中、馮建英以及游致暐等人涉嫌協助鍾文智逃亡，北院今宣判，處鄭畯中6個月，得易科罰金、游致暐無罪，馮建英仍通緝中。（資料照）

    股市炒手、連一鮑魚前老闆鍾文智因為炒作TDR狂撈4億元，於去年3月被重判18年有期徒刑，但鍾文智在宣判當天落跑。台北地檢署追查，發現鍾文智的妹妹、姪女友人鄭畯中、馮建英以及游致暐等人涉嫌協助鍾文智逃亡。台北地檢署於去年9月偵結起訴鄭畯中、馮建英及游致暐，全案於今（9）日宣判，處鄭畯中6個月，得易科罰金、游致暐無罪，馮建英仍通緝中。

    回顧本案，鍾文智因為擔心被重判，於是宣判前聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英，夥同游致暐等人，規劃逃亡事宜，而台灣高等法院刑事庭於2024年10月14日並未延長鍾的科技監控設備期限，並於同年月17日解除其科技監控後，讓其恢復自由行動。

    未料，鍾文智在去年3月15日最高法院駁回其上訴後，於當日下午2時28分在台北市信義路五段搭乘計程車抵達新北市石碇地區，鄭畯中則載著馮建英在約定好的地點等候鍾文智抵達。

    同日下午3時10分鍾文智搭上鄭男的車後，3人後又到附近更換偽造車牌，躲避查緝，並一路行駛到平溪地區與游致暐碰面後，改搭游致暐事先準備好的車輛前往宜蘭頭城，並在宜蘭當地藏匿一天後，於隔日搭乘船隻逃往中國，後續由游致暐將2輛協助鍾文智逃亡的車輛販售給中古車商進行滅證。

    台北地檢署認為，偵訊時游、鄭2人並未坦承犯行，且製造多重斷點，助重案人犯隱蔽，妨害司法公正，依涉犯藏匿人犯罪將鄭男等人起訴，並建請法院從重處有期徒刑1年8月。

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