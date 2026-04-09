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    高雄警匪街頭追逐10公里 4警「熊抱」合力逮百公斤通緝犯

    2026/04/09 10:04 記者陳文嬋／高雄報導
    4警「熊抱」合力逮百公斤蔡姓通緝犯。（民眾提供）

    4警「熊抱」合力逮百公斤蔡姓通緝犯。（民眾提供）

    高雄市蔡姓男子身揹毒品、詐欺2條通緝，駕車行經鳳山區國泰路二段與五甲一路口停等紅燈，被鳳山警方發現是通緝犯上前攔查，不料蔡男拒檢駕車逃竄，連闖5個紅燈還衝撞警方，警匪街頭追逐10公里，4警「熊抱」合力逮人，警訊後將他依妨害公務等4罪移送偵辦，並開出闖紅燈等10張罰單，總計裁罰13萬7400元。

    鳳山警分局鳳崗所長麥漢章及警員葉峵昨天傍晚執行巡邏勤務，途經鳳山區五甲一路與國泰路二段口，沿線過濾可疑車輛，於停等紅燈車流中，發現一輛白色自小客車車主蔡姓男子（39歲）為詐欺及毒品通緝犯，立即上前示意攔查。

    不料蔡男見警假意配合，突然駕車加速逃竄，沿途跨越雙黃線逆向行駛，並連闖多個路口紅燈，行經多處路段高速竄逃，適逢下班交通尖峰時段，沿線車流量大，險象環生。

    警方一路駕車尾隨其後，並通報線上攔截圍捕，警匪街頭追緝10公里，終於在過勇路攔下車輛，蔡男拒檢還駕車衝撞警方，企圖突圍逃逸，警方以優勢警力，4警「熊抱」合力逮人，將他帶回偵辦。

    警訊後將他依妨害公務罪、危險駕駛罪、毒品通緝及詐欺通緝等罪嫌移送偵辦；另違規行為包括闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、拒絕稽查及無照駕駛等，合計裁罰13萬7400元。

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