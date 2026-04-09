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    首頁 > 社會

    馬祖1失蹤人口陳屍北竿山谷 檢警逮1嫌收押禁見

    2026/04/09 09:58 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣北竿鄉日前發生失蹤人口死亡案件，檢警迅速展開偵查，鎖定1涉案嫌犯昨天（8日）逮捕，訊問後裁定收押禁見。（連江縣政府提供）

    連江縣北竿鄉日前發生失蹤人口死亡案件，檢警迅速展開偵查，鎖定1涉案嫌犯昨天（8日）逮捕，訊問後裁定收押禁見。（連江縣政府提供）

    連江縣北竿鄉日前發生失蹤人口死亡案件，檢警迅速展開偵查並鎖定涉案嫌犯。連江地檢署主任檢察官楊翊妘於昨天（8日）訊問該名被告後，認其涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，加上所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，遂依法向法院聲請羈押並禁止接見通信，經法院審理後裁定羈押禁見。

    警方於今年3月23日接獲失蹤人口通報後展開搜尋，25日下午約4時許，在塘岐通往橋仔路段附近蝴蝶谷草叢中發現一具遺體，並報請連江地檢署指揮偵辦，連江地檢署獲報後高度重視，立即由主任檢察官楊翊妘指揮連江縣警察局成立專案小組，全力投入偵查與蒐證工作。

    為釐清死因，連江地檢署並協請法務部法醫研究所指派法醫，於29日進行相驗及解剖，以科學鑑識方式確認死亡原因；同時亦於相驗當日即啟動被害人家屬關懷機制，提供必要協助與支持。

    經檢警連日密集追查，專案小組已循線查扣疑似作案刀具1把，並鎖定犯案兇嫌，地檢署認為被告涉犯傷害致死罪嫌重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，為進一步釐清案件相關細節，向法院聲請羈押禁見獲准。

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