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    首頁 > 社會

    母親剛出殯 兒子騎機車撞違規迴轉小客貨車不治

    2026/04/09 10:03 中央社

    台東縣台11線海岸公路那界路段昨天上午發生小客貨車忽然迴轉，造成同方向機車撞上，曾姓騎士送醫不治。警方調查，曾男的母親病逝，在曾男出事前剛出殯。

    台東縣警察局成功分局第4組長張克勤昨天下午告訴中央社記者，昨天上午10時許在東河鄉台11線148.5公里 （海岸公路那界路段）北上路段發生一起死亡交通事故。經調查是一輛自小客貨車由路邊起步欲迴轉時，與直行機車發生碰撞，造成機車駕駛送醫後不治。

    警方經初步調查，李姓男子（71年次、台東市人）駕駛自小客貨車於路邊起步後迴轉，未禮讓直行車輛，與曾姓男子（66年次、長濱人）所騎乘的機車發生碰撞。機車駕駛送往台東馬偕醫院急救後仍宣告不治，自小客貨車駕駛酒測值為0，相關肇事原因待進一步釐清。

    曾姓男子住在長濱鄉忠勇村，昨天上午從台東市要回忠勇村。

    當地民眾今天上午告訴中央社記者，曾男的母親80幾歲，身體狀況不是很好，平常由女兒照顧，日前病逝，昨天上午出殯；曾男平時在外工作，和村內很少互動，不知為何會在昨天上午10時許騎著母親的機車，從台東市返回忠勇村的路上車禍死亡。

    台東縣警察局成功分局表示，僅能確定曾男的母親昨天上午出殯，至於曾男當時為何會在距離約90公里的台東市，以及曾男是否要趕回去奔喪，還要進一步了解。

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