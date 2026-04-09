緊扣緊急醫療救護鏈 花蓮消防拯救OHCA病患康復出院

花蓮縣消防局鼓勵民眾踴躍參與CPR及AED操作訓練，共同守護社區安全。（消防局提供）

急救成功的生命之鏈，包含六個環節：「儘快求救、儘快CPR、儘早電擊、儘早實施高級心臟救命術、完整的復甦後照護、及復原。」，花蓮縣消防局今指出，特搜大隊吉安分隊去年底執行一起到院前心肺功能停止（OHCA）緊急救護案件，歷經約4個月的住院治療與復健，患者近日已順利康復出院，展現緊急醫療鏈發揮關鍵成效。

花蓮縣消防局指出，去年底接獲報案說有患者突發倒地失去意識且無呼吸心跳，情況相當危急。吉安消防分隊救護人員隊員謝宗泰、陳俊維及黃靖婷現場積極處置，立即展開高品質心肺復甦術（CPR）、使用自動體外心臟去顫器（AED）進行評估，並持續監測生命徵象。

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於送醫過程中，患者生命徵象一度恢復，隨後又反覆失去脈搏，救護人員持續不間斷施作CPR與相關急救處置，成功多次促使患者恢復自主循環，最終順利送達醫院。花蓮縣消防局表示，OHCA案件的成功救治有賴於「緊急醫療救護鏈」的完整運作，包含現場即時通報、民眾及時施作CPR、救護人員專業處置及醫院後端醫療照護，缺一不可。

另外，今年過年前也有一名約60歲男子在用餐過程中突然昏倒失去意識，沒有呼吸與心跳，立即派遣自強消防分隊高級救護技術員張修瑋、陳靖朋、中級救護技術員楊宇軒等人前往現場救援，現場立即施行高品質心肺復甦術CPR，並同步使用自動體外電擊器AED進行電擊搶救，成功恢復患者自主心肺功能，順利出院。

自強分隊資深高級救護技術員張修瑋呼籲說，當遇到有人突然倒地、失去意識時，請牢記CPR「叫叫壓電」口訣，爭取寶貴的搶救時間。若叫患者無反應，立即大聲呼救，請旁人協助撥打119並取得AED（自動體外心臟電擊器）。接著立刻進行胸外按壓，雙手交疊置於胸部中央，以每分鐘100至120下的速度，按壓深度約5至6公分，確保按壓有力且不中斷。

消防局呼籲民眾，若遇到有人突然失去呼吸心跳，應立即撥打119並依派遣員線上指導施作CPR（DA-CPR），及早介入可大幅提升存活率與預後品質。同時建議鼓勵民眾踴躍參與CPR及AED操作訓練，共同守護社區安全。

花蓮縣消防局鼓勵民眾踴躍參與CPR及AED操作訓練，共同守護社區安全。（消防局提供）

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