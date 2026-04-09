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    澳男險被毒殺！一家來台作證補助不到10萬 全案最快6月宣判

    2026/04/09 09:00 記者翁靖祐／台北報導
    蕭雷。（資料照）

    蕭雷。（資料照）

    來台擔任交換生的澳洲男子蕭雷（Alex Shorey）疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致其幾度命懸一線，所幸在返回澳洲治療後現已康復，楊女則涉殺人未遂被檢方起訴並求處8年重刑。蕭雷一家3月11日遠從澳洲來台作證，歸國前也向台北地院聲請證人旅費補助，3人已於近日拿到證人旅費補助，總額不到10萬元。

    回顧本案，楊錦屏於2022年喪偶，為了尋求感情慰藉，透過臉書認識來台在補習班教課的蕭雷，後續對其有好感並讓蕭男住進她租屋處，但2人並未交往。2023年3月蕭雷決定提前返回澳洲，楊女為阻止其回國，將含華法林成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，蕭雷喝後噁心、嘔吐，送醫住院治療。

    蕭雷父親知悉後，來台照護兒子，但仍決定要讓兒子回國，楊錦屏得知後再度將老鼠藥摻入其飲食，導致其一度病危，送進加護病房治療。同年4月蕭雷母親也抵台，打算再次安排兒子回國，楊女因此憤而第3度下毒，致使蕭雷再次病情惡化。

    後來蕭母到楊女的租屋處收拾兒子的行李時，驚見印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才發現兒子恐遭下毒，於是報警處理。檢、警搜索楊女租屋處，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，北檢認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴楊女。

    本案偵查過程中，台北地檢署為節省費用，由檢察官在台灣對蕭雷一家進行遠端訊問，考量到管轄權問題，當時蕭雷一家則在駐布里斯本台北經濟文化辦事處進行遠端訊問。後續北院開庭時，楊錦屏律師主張要對蕭雷一家做交互詰問，因此才會再由北院傳喚蕭雷一家來台作證。

    合議庭因為擔心證人數眾多，原先安排了2次的庭期，不過後續提早問完，因此取消了第2次的庭期。據了解，蕭雷一家雖然經濟優渥但是相當節省，3人從澳洲來台灣均是搭經濟艙，雖然證人旅費補助不到10萬元，但3人也認為是不無小補，本案預計將於5月27日辯論終結，最快將於6月進行宣判。

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