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    首頁 > 社會

    家境困難婦人賣帳戶下場慘 願賠償被害人仍判刑

    2026/04/09 08:58 記者陳鳳麗／南投報導
    要養一家老小和身障先生，婦人賣帳戶給詐團，有7人受害，她分期賠償部分被害人，南投地院判刑4月，併科罰金2萬元。（記者陳鳳麗攝）

    要養一家老小和身障先生，婦人賣帳戶給詐團，有7人受害，她分期賠償部分被害人，南投地院判刑4月，併科罰金2萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣朱姓婦人家境困難，要養公婆、父母、身障先生和3個孩子，被勸說賣2張提款卡賺錢，有7名被害人遭詐騙匯進70萬元，朱婦與其中4人和解，對方同意讓她打折並分期賠償，但另3人沒有調解，南投地院以幫助洗錢罪，判刑4個月，併科罰金2萬元。

    該名朱姓婦人是在前年10月，在網路上被騙有賺錢的機會，經遊說當月4日寄出兩張提款卡，再用LINE傳兩張卡片的帳號密碼給詐團成員。詐團收到提款後，7名遭詐騙的被害人，從7日到13日陸續把錢匯進該帳戶。

    被害人有的是被「假投資」、「假網購賣家」詐騙，有的是「假會員儲值」，匯款最多的兩人分別是35萬元和25萬元，7人合計遭詐騙70萬元，後來受騙後，陸續報警提告。

    警方查到帳戶是住南投的朱姓婦人所有，朱姓婦人也坦承家境困難被勸說賣帳戶賺錢，在法庭上表示願意與7名被害人調解，讓她分期付款賠償，希望獲得緩刑，否則若去服刑，老小生活將成問題。

    7名被害人中，有4人願意和解並降低賠償金，包括被詐騙25萬元的被害人同意她分期支付6萬元，被詐騙2萬元的被害人同意她賠6000元，但有3名被害人未與她和解，南投地院仍以幫助洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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