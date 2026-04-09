私刻6醫師印章偽造轉介單 屏縣爆復健中心詐領健保費逾400萬元

屏東縣爆發社區復健中心詐領健保費情節重大違規案。（記者羅欣貞攝）

屏東縣屏東市一家為精神疾病患者提供訓練與照顧的社區復健中心，爆發擔任負責人的曾姓職能治療生私刻6名高屏各醫院醫師的印章偽造轉介單，向健保署詐領287筆總額逾416萬元健保費的重大違規案，經檢方起訴，屏東地方法院判刑1年8個月，緩刑5年，但需捐款所詐領金額兩倍共833萬餘元至健保愛心專戶，可上訴。

判決指出，該社區復健中心負責人曾男，2023年1月12日起與健保署簽訂全民健保特約醫事服務機構合約，基於行使偽造私文書、行使業務上登載不實準文書及詐欺取財等犯意，2023年3月至9月間在屏東市的印章店偽刻服務於高屏地區各醫院6名精神專科醫師的職章，2023年3月起至2024年5月間以6位醫師名義偽造多名患者轉介單，1年2個月內共向健保署虛報287筆醫療費用，金額高達416萬6250元。

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判決指出，曾男所為侵害投保大眾整體利益，念其犯後坦承犯行，態度良好，無前科紀錄，並已將不實申報的健保費從復健中心應領取的費用中全數扣抵完畢，判決有期徒刑1年8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑5年，以勵自新。

緩刑條件為曾男應於判決確定日起3年內，匯款833萬2500元至健保署高屏區健保愛心專戶，另應於判決確定日起1年內，向公庫支付35萬元、完成法治教育2場，緩刑期間付保護管束。該中心目前也被列入全民健保特約醫事服務機構違規情節重大名冊，去年6月1日起終止健保特約1年。

屏縣府衛生局表示，該社區復健中心於2023年1月設立，可收案38人，評鑑合格效期至2027年12月31日。衛生局將依法進行行政調查，查明事實，並依相關規定處辦。

2021年屏東縣高樹鄉超商女店員遭思覺失調症男子挖眼致重傷震驚全台，政府加速強化社會安全網；由社區心理衛生中心、住宿型及日間型復健機構分工合作，透過個案管理與轉介機制，提供從心理支持、醫療復健到社區適應連續性服務，協助個案穩定生活並回歸社會。

衛生局表示，屏縣列管精神疾病個案共1770人，現設3處社區心理衛生中心，及3家住宿型復健機構、17家日間型社區復健中心，整體服務量能尙符合需求。

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