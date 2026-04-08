取槍不慎竟提前扣板機 警專生實彈射擊課誤擊左手

台灣警察專科學校1年級歐姓學生，1日在校內射擊課進行實彈射擊時，疑似未遵循安全守則，在取槍過程中扣動板機。（記者鄭景議翻攝）

台灣警察專科學校1年級歐姓學生，1日在校內射擊課進行實彈射擊時，疑似未遵循安全守則，在取槍過程中扣動板機，加上左手又置於槍口前方，導致子彈擊發後直接由左手掌內側向前方貫穿。警專啟動緊急救護機制，火速將歐生送往鄰近的萬芳醫院救治。校方強調，將全力協助後續醫療與心理輔導，並針對此事件進行嚴格檢討，避免類似憾事再發生。

警專表示，歐姓學生當時正在進行例行射擊訓練，但在右手取槍、尚未完成正確射擊姿勢之際，食指即違反安全守則進入護弓按壓板機，導致子彈意外擊發。更嚴重的是，其左手當時亦違反守則置於槍口正前方，致使擊發出的子彈直接由左手掌內側貫穿而出，現場教官發現後立即上前止血處置，並通報119將歐生送醫，目前受傷學生傷勢穩定，正由院方進一步確認神經與骨骼狀況。

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針對這起校園安全意外，警專表示，校方在每一次實彈射擊訓練前，現場教官均會確實執行槍枝安全檢查、下達靶場安全紀律，並確認所有學生的防護裝備到位。對於此次歐生因操作疏失受傷，校方深感遺憾與重視，除了將陪伴學生與家屬度過難關，後續也會指派心理輔導老師介入，降低學生因意外產生的心理陰影。

警專強調，校方將秉持「零容忍與風險管理」的態度，針對此次意外進行最嚴格的實體檢討，近期將召集全體射擊教官與助教辦理安全操作講習。警方指出，未來會持續要求教官及學生落實靶場紀律，並嚴格執行用槍安全守則，同時強化現有的訓練機制與安全SOP流程，全力阻斷任何可能引發安全風險的因素。

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