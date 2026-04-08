4/8 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台南

4月8日開獎的今彩539頭獎開出1注，獎落台南。（本報合成）

4月8日開獎的今彩539頭獎開出1注，由台南市安平區天妃里安平路726號1樓的「金安億公益彩券行」開出，可得800萬元。

第115000087期今彩539中獎號碼為「02、04、05、06、29」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共214注中獎，每注可得2萬元；參獎共7657注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6081注中獎，每注可得50元。

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第115000087期39樂合彩中獎號碼為「02、04、05、06、29」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共301注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1989注中獎，每注可得1125元。

第115000087期3星彩中獎號碼為「352」。壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第115000087期4星彩中獎號碼為「0038」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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