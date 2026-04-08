垃圾車左轉撞無照女騎士成重殘 和美公所依肇責判賠411萬

垃圾車突然左轉，女騎士被撞成重度傷殘，法院判和美公所賠411萬元。（資料照，民眾提供）

彰化和美鎮一名鄒姓女騎士直行，公所清潔隊垃圾車在路口突然左轉，鄒女被撞倒，導致她顱內出血、極重度障礙，終身無法自理。家屬對公所提起國賠，法官認定清潔隊員違規左轉是肇事主因，應負6成過失責任，扣除強制險後，判決和美鎮公所總共賠償近411萬元。全案仍可上訴。

這起車禍發生在2023年1月27日晚間，和美鎮公所清潔隊黃姓駕駛員沿線西鄉彰新路四段由西往東行駛，行經彰新路與線東路交岔路口左轉時，未注意禮讓直行車先行，貿然左轉，剛好遇到鄒姓女騎士正沿對向車道直行通過路口，兩車碰撞，鄒女當場倒地，送醫後確定顱內出血等重傷，之後經醫院鑑定為極重度障礙，日常生活完全無法自理，法院後續裁定她受監護宣告，由配偶擔任監護人。肇事駕駛判刑6月，可易科罰金。

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面對求償，和美鎮公所不否認黃姓隊員執行公務有過失，但強調鄒女本身無照駕駛，且在號誌轉為黃燈的秒末仍加速進入路口，未注意車前狀況，認為她應負擔4成過失責任。被告也質疑家屬提出的看護費用計算方式，主張鄒女後來入住安養院，應以安養院實際收費為準，而非以每日2300元的全日看護工費用計算。

法官審理後認為，黃姓隊員轉彎車未禮讓直行車先行，是肇事主因；鄒女無照駕駛、黃燈秒末進入路口且未注意車前狀況，則為肇事次因。綜合雙方過失情節，法官判定鄒女應負擔4成、清潔隊員負擔6成的過失比例。

針對看護費用，法官也採納被告的主張，認為鄒女入住安養院後，應以每月3萬4000元的安養院收費標準計算，加計精神慰撫金200萬元外，配偶及2名兒子也分別獲得賠償。經計算，和美鎮公所應賠償鄒女278萬9815元，加上賠償配偶及2名兒子的132萬元，合計被告須支付410萬9815元的醫療費用及精神慰撫金

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