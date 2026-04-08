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    暖暖某社區地下室藏天九牌賭場 10餘警夜襲意外查獲「喪屍煙彈」

    2026/04/08 21:01 記者林嘉東／基隆報導
    警方查扣天九牌等賭具。（示意圖）

    警方查扣天九牌等賭具。（示意圖）

    基隆市警察局督察科會同第三分局昨日深夜發動突擊行動，在暖暖區一處集合式住宅地下室，破獲經營已久的天九牌職業賭場，更意外搜出近期氾濫的「喪屍煙彈」（依托咪酯）及K他命。張姓負責人被逮後，對於經營賭場供稱不諱，警訊後，今天（8日）將張依涉犯賭博、毒品危害防制條例等罪移送法辦。

    基隆市警局督察科靖紀小組日前接獲線報稱，暖暖區某社區地下室深夜常有不明人士出入，疑似從事賭博等不法活動；經連日蒐證，昨天深夜11時許，督察科員會同第三分局偵查隊等單位出動10餘名警力發動包抄，當場讓屋內賭客措手不及。

    警方隨著住戶進入社區，再進入地下室後，發現賭場桌上擺滿天九牌等賭具，但在場包括張姓賭場負責人與賭客共12人並未在賭博；令警方驚訝的是，搜索過程中在屋內，起獲三級毒品K他命以及含有「依托咪酯」成分的電子煙油（俗稱喪屍煙彈）等毒品。

    據悉，張男在警訊時坦承，賭場是由他經營，以賺取抽頭金為生；至於毒品部分沒人承認，警方將張男等12人帶回偵查隊驗尿，釐清毒品來源。

    警方表示，該賭場利用集合式住宅作為掩護，企圖躲避查緝，但還是被警方查獲。警訊後，將張姓負責人及工作人員依刑法賭博罪、毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦；至於賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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