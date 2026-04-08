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    詭異巧合！掛假牌機車騎士撞違規貨車亡 車主是媽媽同天出殯

    2026/04/08 18:27 記者劉人瑋／台東報導
    台東東河台11線都蘭段發生死亡車禍，曾姓機車騎士撞上違規迴轉的小貨車後死亡，普通機車卻懸掛電動車車牌。（民眾提供）

    台東東河台11線都蘭段發生死亡車禍，曾姓機車騎士撞上違規迴轉的小貨車後死亡，普通機車卻懸掛電動車車牌。（民眾提供）

    台東東河台11線都蘭段發生1起死亡車禍，曾姓機車騎士撞上違規迴轉的小貨車後死亡，警方卻發現死者騎乘的是125c.c.普通機車，卻懸掛電動車車牌，再細查發現原來死者並非車主本人，車主是死者母親，且今天出殯，不知是否趕赴喪禮發生意外。

    警方表示，本（8）日早上10時許，於東河鄉台11線148.5公里都蘭段北上路段發生1起死亡交通事故。1輛自小貨車由路邊起步欲迴轉時，與直行機車發生碰撞，造成機車駕駛送醫後不治。

    成功分局指出，經初步調查，李姓男子（44歲、台東人）駕駛自小貨車於路邊起步後迴轉，未禮讓直行車輛，與曾姓男子（48歲、長濱人）所騎乘機車發生碰撞。機車駕駛送往台東馬偕醫院急救後仍宣告不治。另查，自小貨車駕駛酒測值為0，死者酒測值仍待進一步檢驗，相關肇事原因尚待進一步釐清。

    車禍現場流了滿地油，汽油味濃厚，但懸掛的機車車牌卻是電動車，警方一查才發現還真是冒用電動車車牌，由於台東有不少案例皆為車主欠稅未繳清、擔心車輛被查扣，但使用一輛難以被追查的車輛，警方也擔心車主可能另涉他案，因此又進一步追查車主身分。

    只是警方查到車主原來是死者母親，初步就少了懷疑冒用車牌為犯案工具的動機，但到了車主家才發現，車主今天出殯，車主、騎士母子皆亡故，罰單也無從舉發，違規源由也無法調查；騎士正是要往喪禮處前行，是否為趕赴喪禮，自己也一併步上黃泉，則難以查證。

    騎士送醫急救仍宣告不治。（民眾提供）

    騎士送醫急救仍宣告不治。（民眾提供）

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