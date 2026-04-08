嘉義縣外籍看護爆虐待長輩還拍私密影像 仲介公司發聲稱誤解

嘉義縣政府勞青處已介入調查看護被通報不當對待長輩案件。（資料照）

嘉義縣一名外籍看護遭通報不當對待長輩，還拍攝私密處影片，疑上傳網路社群。嘉義縣政府勞工暨青年發展處上月底接獲通報，本月初即進行了解，全案正調查中。協助媒合的國際人力仲介公司回應，看護幫病人換尿布時病人有躁動情形，曾向雇主反映但未獲改善，才拍攝影片證明自保，並沒有上傳網路並散布，應是看護與雇主溝通時造成誤解；雇主申請廢聘，將協助媒合新看護，同時協助安置當事看護進行後續司法程序。

勞青處說，3月底接獲民眾反映，家中外籍看護不當對待年邁、失智且中風的長輩，還拍攝私密處不雅影像，4月1日即派員了解，在看護手機發現多張照片、影像，有違法疑慮，是否散布到網路社群仍待調查，由於雇主已提告看護妨害秘密罪嫌，這部分已進入司法調查程序。

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勞青處說，該名外籍看護提出轉換雇主需求，雇主起初不同意，後來申請廢聘、提前終止勞動契約。看護現由仲介公司安置、負責生活起居，配合警方調查，若涉及刑責恐面臨遣返問題。

本案還爆出案外案，仲介公司因違反《就業服務法》自去年5月起遭停權，涉及停權期間仍進行人力仲介，勞青處說，仲介公司停權後另成立新公司，將針對仲介公司是否停權期間仍未經許可提供仲介服務進一步調查。

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