與人妻摩鐵激戰扯「找安靜空間傾訴」 法官打臉：一般人會去咖啡廳

新竹王姓人妻與網友甘姓人夫激戰摩鐵，被徵信社拍到，先生氣得1個月暴瘦10公斤且要離婚，憤而對甘男求償百萬。（情境照）

新竹王姓人妻與網友甘姓人夫激戰摩鐵，被徵信社拍到，先生氣得1個月暴瘦10公斤且要離婚，憤而對甘男求償百萬，甘男卻跟法官說是王女跟先生吵架情緒崩潰，才到摩鐵安靜空間傾訴，但新竹地院法官打臉認為，避免瓜田李下應去公園、咖啡廳等公共場所而非摩鐵，且王女已跟先生簡訊懺悔「造成你的傷害，我很抱歉對不起」、「我闖出來的事會勇敢承擔」，等於是承認有苟且之事，最後判甘男需賠償人夫30萬元。

107年結婚、育有2名未成年子女的林男說，甘男明知妻子王女是有夫之婦，仍於去年11月25日與王女駕車共赴位於新竹縣新豐鄉汽車旅館發生性行為，並為王女事後所承認，顯已逾越一般男女交往分際。

請繼續往下閱讀...

林男說，與妻子因本案導致協議離婚當中，他因情緒低落、失眠，須進行心理諮商，並於1個月內暴瘦10公斤，精神上受有莫大損害，憤而向甘男求償精神慰撫金100萬元。

甘男坦承知悉王女為有配偶之人，雖共赴汽車旅館，卻否認發生性行為。聲稱2人係網友關係，會在網路上傾訴彼此家庭狀況，認識時間大約1至2個月；某次他在過馬路時偶遇王女即認出、並上前打招呼，2人始在現實世界有交集。事後因王女與先生起爭執情緒崩潰，欲尋覓一安靜空間傾訴，2人因而共赴汽車旅館，並未發生性行為。

法官認為，衡情非交往關係男女若要不受他人打擾談天，為避免瓜田李下，均會選擇較靜謐的公園、咖啡廳等公共場所而非汽車旅館，遑論2人均為有配偶之人；且王女亦於先生向其質問本案時，傳訊「對於造成你的傷害，我很抱歉，也很對不起」、「我闖出來的事件，我也會勇敢承擔」，可見2人至汽車旅館發生性行為一事，應可認定。

甘男與王女共赴汽車旅館發生性行為之前所為之男女交往，已足致林男家庭生活劇變，精神承受痛苦，且觸動林男僱人跟拍動機，最終取得2人進入汽車旅館之明證。

法官查詢甘男112年、113年所得均為0元，然人若無收入，即無以生活，可見被告有工作卻隱藏其真實收入而非無資力；最後判賠精神慰撫金30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法