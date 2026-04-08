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    慣竊闖空門被逮個正著 哀求屋主獲釋還拿到200元吃飯錢

    2026/04/08 16:31 記者王冠仁／台北報導
    警方到場勘查小偷潛入路徑。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場勘查小偷潛入路徑。（記者王冠仁翻攝）

    住在台北市北投區的林姓男子，回家發現屋內被翻箱倒櫃、一片狼藉，最後在廁所逮到來不及落跑的小偷。竊賊苦苦哀求，並返還剛得手的現金與手錶，林男確認財物沒有短少，一時心軟讓其離去，還拿200元給對方當吃飯錢。林男擔心鄰居受害，事後仍報警，警方一眼認出小偷是名慣竊，正追查其下落。

    林姓網友今天在社群上發文，聲稱自己父親返家後，發現家中被人翻箱倒櫃，隨後在廁所中抓到小偷，小偷當下苦苦哀求，林父起了惻隱之心，最後放小偷走，而且在對方臨走前，還拿200元給對方吃飯。

    對此，轄區北投分局今天證實，這起竊案發生在昨天深夜11時許，警方接獲報案，聲稱文林北路一處公寓發生竊案。員警到場，發現原來當時林男返家後發現被闖空門，小偷在屋內搜刮現金與手錶，但還來不及落跑只能躲進廁所，隨後就被林男逮到。

    警方說，林男當下逮到小偷後，小偷苦苦哀求，還拿出偷到手的手錶與現金歸還，林清點後確認財物沒有短少，一時心軟，最後讓小偷離去；但他幾經思考，為避免其他住戶遭殃，最後仍向警方報案。

    員警事後到場，研判小偷可能是從住處頂樓潛入，員警根據林男逮到小偷後拍下的照片，一眼認出這名小偷是地方上的慣竊，目前正全力追查其下落。

    北投分局呼籲，民眾出門前務必將門窗上鎖、加強住宅防竊措施，如有需要可向警方申請治安風水師住宅防竊安全檢測，提升住宅防竊意識。若發現可疑人事物，亦請立即撥打110報案，警方將持續強化周邊巡邏，以守護市民生命財產安全。

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