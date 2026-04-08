診所治療師涉性侵、猥褻8童 新北市府：執業期間患者回溯清查

新北市議員黃淑君針對板橋某診所男治療師涉嫌猥褻或性侵多名孩童一案質詢。（記者黃子暘翻攝）

新北市議員黃淑君質詢揭露，有家長指控多名孩童因特定治療需求就診，遭板橋區某診所男性治療師涉嫌猥褻或性侵，警方已確認至少8童受害，此案嫌犯已被羈押。黃淑君今（8）日再據此質詢，許多家長求助無門感到徬徨，要求市府提供更積極協助。副市長劉和然回應，衛生局已前往該診所調查嫌犯執業期間接觸患者數量、要求診所負責人積極配合調查，採回溯方式了解就診孩童數量等，通報部分由社會局做對口單位，家長可撥113通報。

衛生局長陳潤秋說，此案衛生局專案小組昨日已經前往稽查，要求負責人協助清查此案嫌犯治療過多少患者，如議員所述，此嫌在這間診所執業許久，衛生局要求該診所如實根據嫌犯執業時間清查，採回溯方式，由近而遠釐清。社會局長李美珍表示，可撥113通報，將有社工協助處理。

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黃淑君指出，此案有許多家長求助無門，市府應成立統一窗口受理，已知有些家長致電社會局，但沒有得到確切回應，她肯定市府主動調查的態度，但也希望市府定期對外說明已完成的時間點調查區間。

劉和然回應，唯恐傷害孩童隱私，無法直接給予議員承諾，市府將向法院確認看有哪些資訊可以對外揭露。

黃淑君進一步表示，治療師理當是受到家長信賴的職業，此案曝光導致家長感到害怕，衛生局雖說可主動撤照，但據她向工會了解，其實並未能落實規定。

陳潤秋說明，地方可撤銷當事人執業執照，意即1年內當事人不能在各地執業，1年過後如何處理則事關中央權責，而治療師證書也是由中央發放，均需中央修法，市府已經函請中央研議修法。

衛生局補充，已請當事診所整理個案名冊，並協助安排個案後續的治療、包括轉介等。

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