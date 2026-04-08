南市前消防局長李明峯涉收賄150萬交保 女密友100萬交保

涉向消防設備業者收賄一百六十萬元的南市前消防局長李明峯，在收押四個多月後，八日台南地院法官諭知李一百五十萬元交保。（資料照，民眾提供）

台南市消防局前局長李明峯被控涉與楊姓女密友、曾姓消防業者合作，進口高壓細水霧消防機組、或安裝在皮卡車成為幫浦消防車，提供民眾購買捐給消防局使用，曾男因此獲利480萬元，李、楊兩人各分得160萬元賄款。8日下午台南地院開庭，李、楊都認罪、願繳回犯罪所得，法官同意給兩人有限制條件的交保，李交保150萬元、楊交保100萬元。

法官諭知李明峯交保後須限制住在台南市中西區住居地，每週五下午5點之前要向轄區警派出所報到；楊女同樣限制住在台南東區的住居地，每週五下午5點之前向轄區警派出所報到，且兩人都要限制出境與出海。

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李明峯的妻子與兒子到庭旁聽並說，明（9）日才能籌到150萬元辦交保；楊女的父親也出庭旁聽，楊父說今（8）日就能為女兒辦妥交保。已收押4個多月的李明峯一頭白髮，神情顯得蒼老許多，其妻則在旁聽席不斷啜泣。

對於爭取交保，李明峯與律師都說已認罪、願繳回犯罪所得，李家裡有年邁老母要照顧及處理一些事，請法官同意他交保；楊女則說自己有難治的家族遺傳病史，需要到醫院接受妥善治療，以利日後面對司法處分。

檢方查出，李明峯與楊女、曾男（認罪、緩起訴）欲共同獲取銷售消防設備的商機利益，李多次幫推廣或遊說民間人士捐贈曾男公司代理的幫浦消防車，並要求消防局人員配合引導原欲捐救護車的民眾轉為捐贈該消防機組或幫浦消防車，簽約訂購後，李明峯再審核同意捐給消防局。

從2023年1月到2024年7月底，曾的公司共售出高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，獲利480萬元，販售利潤由李、楊女、曾男各分得三分之一，曾男先後共給李明峯、楊女各160萬元。今天開庭時，李明峯還透露分得的其中130萬元也借給楊女使用；對曾男的公司，他沒有出錢、算是插乾股。

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