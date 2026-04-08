網招聘分科測驗人員 大考中心：詐騙勿信

社群平台近期出現招募分科測試人員相關訊息，實為詐騙。（圖擷取自網路）

小心詐騙！近期網路上出現招募分科測驗考場人員相關訊息，大考中心今天表示，其為不實資訊，招聘試務人員都有既定程序，呼籲民眾勿隨意填寫個資。

近期在社群平台出現多起訊息，內容是各區學校在招聘今年大學分科測驗引導人員，時間為1至2天，可領3000多元的工作費，必須要在網路表單填妥個人資訊報名。

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大考中心表示，近期網路社群以不同學校名義散布招聘「115學年度大學分科測驗考試考場引導人員」之消息，為不實資訊，提醒民眾提高警覺，切勿依其所附填寫表單或提供個人資料。

大考中心說明，辦理各項考試所需工作人員之遴聘，皆由承辦各考區之大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘。

大考中心也提醒，民眾或學生切勿點擊連結或依其所附表單填寫資料，也不可提供個人身分證字號、聯絡電話、銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。

大考中心表示，將持續關注相關訊息，並呼籲民眾如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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