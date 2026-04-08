樂聲走進高牆！雲二監關懷音樂會 溫暖收容人

雲林地檢署和台灣更生保護會雲林分會，邀請嘉義市民管絃樂團、臺中市西區忠孝國民小學弦樂團，到雲林第二監獄舉辦關懷音樂會。（記者李文德攝）

響應法務部推動柔性司法理念，雲林地檢署和台灣更生保護會雲林分會，今（8）日邀請嘉義市民管絃樂團、台中市西區忠孝國民小學弦樂團，到雲林第二監獄舉辦關懷音樂會。雲二監典獄長林豐材表示，盼樂聲傳遞溫暖與希望，陪伴收容人走過生命低谷，為復歸社會注入正向能量。

音樂會首先由嘉義市民管絃樂團總指揮，帶領忠孝國小24名學童演奏《卡皮爾組曲》、《農村組曲》、《世界之巔》，接著全盲提琴家、總統教育獎得主蕭琮祐分享其生命故事，後者再由提琴家李易修、鋼琴伴奏蔡戴妃演奏《落雨聲》，再來由嘉義市民管絃樂團附屬絃樂團演奏《四季》、《再見的時候》，最後兩樂團合奏《望春風》及《卡農》、《感恩的心》。

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雲林地檢署檢察長林秀敏表示，透過音樂與社會參與傳遞關懷、凝聚善意，是柔性教化的重要實踐。期盼藉由本次音樂會溫潤動人的絃音，引發收容人內在共鳴，進而看見自我改變的契機，為未來重新出發蓄積正向力量。

雲林更保主委涂金助致詞表示，更生保護工作的核心在於「陪伴」與「重建」，透過音樂這樣柔性且具感染力的方式，讓收容人感受到社會並未遺忘，進而建立自我價值與改變動力，為順利復歸社會奠定良好基礎。

雲二監獄典獄長林豐材表示，矯正機關除維持紀律與秩序外，更重視教化與輔導功能，透過多元活動引導收容人自我省思與正向成長。本次音樂會結合外界資源進入監所，不僅豐富教化內涵，亦有助於穩定收容人情緒，培養其面對未來的信心與勇氣。

忠孝國小學務主任俞昱晴表示，近年來常有樂團受邀公益演出，每場演出的意義除了讓學生培養舞台經驗，更是盼拋磚引玉，讓更多團體響應公益，此次請小朋友們首次進入監所表演，雖對於學生來說新鮮，更有教育意義。

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