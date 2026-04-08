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    薯粉餅罐藏毒闖關！台馬合作查獲4公斤海洛因 黑市價4000萬

    2026/04/08 15:28 記者邱俊福／台北報導
    薯粉餅罐內藏放海洛因毒品。（記者邱俊福翻攝）

    薯粉餅罐內藏放海洛因毒品。（記者邱俊福翻攝）

    馬來西亞華人林俊彥、黃淑芬，受跨國販毒集團指示，涉嫌以薯粉餅罐藏放海洛因毒品，搭機攜帶闖關入境，並計畫隔天將於交付毒品後，迅速出境逃離；刑事警察局國際科接獲馬來西亞肅毒局情報後，去年底於2人入境當天先後逮捕2人與取貨的男子邱奕嶂，共查扣黑市價格4000萬元的4公斤海洛因，經移送檢方偵辦後，3人經法院裁定羈押禁見，上月檢方已依運輸第一級毒品罪提起公訴。

    檢警調查，31歲林男為馬國警方鎖定的販毒人口，去年11月間35歲黃女依指示駕車前往馬來西亞吉隆坡一家餐廳旁停車場，跟林男碰面，由林男交付藏毒的8罐薯粉餅罐；隔月3日，黃女將以手提行李之方式，攜帶8罐薯粉餅罐，搭機成功闖關入境，投宿台北市一家旅社，林男隔日再從馬國搭機來台接應，期間馬國警方因於林男出境時，未發現毒品，研判可能以其他方式運毒，立即通報我方。

    國際科獲報後，立即對入境的林男展開監控，查知林男入境後，投宿台北市士林區一家大飯店，黃女當天即將毒罐攜帶至大飯店，於飯店大廳交付林男，林男將薯粉餅罐內的海洛因取出分裝成4袋後，將含有毒品殘渣的薯粉餅空罐丟棄於飯店外公用的垃圾桶，2人還預定毒品交付上游後，晚間一同搭機出境。

    此時，埋伏警方見薯粉餅空罐遭棄置，研判毒品已轉手，立即逮捕林、黃2人，並於林男房間內查扣4公斤海洛因與手機、磅秤及錘子等贓證物，隨後警方再誘出駕車前來取貨的邱男，將3人全部帶回偵訊，依法移送士林地檢署偵辦。

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    警方查扣4公斤海洛因與手機、磅秤及錘子等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣4公斤海洛因與手機、磅秤及錘子等贓證物。（記者邱俊福攝）

    馬來西亞華人林俊彥等3人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    馬來西亞華人林俊彥等3人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    馬來西亞華人黃淑芬前往林俊彥投宿的飯店大廳，將毒品交付給林男。（記者邱俊福翻攝）

    馬來西亞華人黃淑芬前往林俊彥投宿的飯店大廳，將毒品交付給林男。（記者邱俊福翻攝）

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