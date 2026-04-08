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    首頁 > 社會

    機車騎士逆向上國道攔車拉扯 警壓制送醫

    2026/04/08 15:16 記者劉婉君／台南報導
    機車騎士逆向騎上國道台南仁德段，還將車停在國道，攔下其他車輛並發生拉扯，附近交通到影響。（民眾提供）

    機車騎士逆向騎上國道台南仁德段，還將車停在國道，攔下其他車輛並發生拉扯，附近交通到影響。（民眾提供）

    1名機車騎士今（8）日上午逆向騎上國道台南仁德路段南下，將機車停在車道後，與其他車輛駕駛發生拉扯，遭隨後趕到的國道警察壓制帶離，因情緒不穩，由救護車送醫，依違反道路交通管理處罰條例及公共危險罪舉發送辦。

    今天上午9時24分，1輛機車騎上國道1號北向327公里台南仁德路段，逆向往南行駛，不但將車停在車道上，還攔下路過的其他車輛，甚至一度攀爬上1輛食品行車輛的駕駛座外，後來還與拖吊車人員發生拉扯，造成該路段交通阻礙。當時不少經過該路段的駕駛見狀，都驚呼「太誇張了！」陸續將行車紀錄器影片上傳網路社群平台，引發討論。

    國道警察獲報後趕往，發現22歲張姓機車騎士將騎乘的機車停放在車道，情緒不穩，與他車駕駛及拖吊人員拉扯，隨即將張男壓制帶離車道，通知救護車送醫。國道警察表示，張男將車輛停於高速公路車道上，造成後方車輛受阻造成危害，違反道路交通管理處罰條例及刑法第185條公共危險罪，將依規定舉發並移送法辦。

    依道路交通管理處罰條例第33條第4項，機車行駛於國道，處3000元以上6000元以下罰鍰；無故於車道中暫停，依第43條第1項第4款，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

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