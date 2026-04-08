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    傳訊「開房間我X妳」、「破麻」！黃捷堅決提告 2網友踢鐵板被起訴

    2026/04/08 15:10 記者劉詠韻／台北報導
    立法院自2024年起因修法與罷免等議題衝突升高，不少立委社群帳號經常受到網路批評或辱罵，黃捷因不甘受辱，堅持蒐證後逐一提告。（資料照）

    立法院自2024年起因修法與罷免等議題衝突升高，不少立委社群帳號經常受到網路批評或辱罵，黃捷因不甘受辱，堅持蒐證後逐一提告。（資料照）

    民進黨立委黃捷接連遭2名網友騷擾與辱罵，其中蔡姓網友自2024年底起，以假名傳訊「開房間我X妳」；南部的彭姓網友則在社群公開留言辱罵「破麻」。台北地檢署偵查認為，蔡男行為構成性騷擾、彭男留言已涉妨害名譽，分別依跟騷法、妨害名譽罪予以起訴。

    檢警調查，居住中部的蔡姓男網友自2024年底起，以假名持續傳訊給黃捷。起初，蔡男傳訊「有空來南部，我會請妳吃飯」，但隨後內容卻變為猥褻言語「開房間我X妳」，行為明顯帶有性騷擾意圖。

    另一名住在南部的彭姓男網友，則在黃捷社群帳號公開留言辱罵「破麻」，黃捷同樣提告。檢方調查指出，彭男辯稱當時喝醉酒、不記得留言內容，但檢方不採信，認為留言構成妨害名譽。

    檢方偵查後，分別依違反跟騷法、妨害名譽罪起訴彭、蔡二人。據了解，立法院自2024年起，因修法與罷免等議題衝突升高，不少立委社群帳號經常受到網路批評或辱罵；黃捷因不甘受辱，堅持蒐證後逐一提告，案件才得以偵結。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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