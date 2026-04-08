寶刀未老！18歲男為情所困墜萬板大橋 海軍退伍8旬翁跳水救人

救護人員將墜橋18歲男子送醫救治。（記者王冠仁翻攝）

台北市一名18歲年輕男子，近來因為感情不順遂、為愛所困，他一時想不開，向親友透露輕生念頭，親友報警；警方緊急定位協尋，發現他的手機訊號出現在萬板大橋附近，隨即趕往現場。員警到場後下水救人，將他救上岸後，這才發現當時有名海軍退伍的8旬老翁在旁釣魚，老翁發現他落水，二話不說拿著釣魚用的保溫箱跳入水中讓他抓住，他也因此幸運撿回一命。

北市警萬華分局日前接獲報案，這名年輕男子的親友告訴警方，在對話訊息中發現他透露近來因為感情受挫、萌生輕生念頭；員警立刻緊急定位，發現其手機訊號出現在萬板大橋附近，員警隨即趕往。正當員警趕往期間，警方再次接獲報案，有釣客稱萬板大橋一處水中，有名年輕男子載浮載沉、不斷呼救。

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警方立刻趕往釣客通報地點，員警到場後，發現該名年輕男子在水中抱著釣魚用的保溫箱，在水面上漂浮，岸邊則有另名全身濕答答的老翁。

員警先下水將男子救上岸並等待救護人員到來，事後發現，當時這名8旬老翁在附近釣魚，見到有人落水後不斷呼救，隨即拿著保溫箱跳入水中救人，讓這名落水的年輕男子可以用保溫箱當作支撐、避免溺斃，老翁隨後則自行游上岸。

救護人員趕到現場後，隨即將這名年輕男子送往台大醫院救治，幸虧他意識清楚、沒有大礙。警方說，後續也查出這名年輕男子的身分，並聯繫其家人前來醫院將他帶回。

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