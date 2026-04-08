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    台中議會開大會卻人在外縣市?江肇國提狼師專案報告人卻消失引目

    2026/04/08 15:14 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨議員江肇國昨天在市議會教文委員會批蔣偉民失職。（資料照）

    民進黨議員江肇國昨天在市議會教文委員會批蔣偉民失職。（資料照）

    人呢?台中市議會昨天召開教育文化委員會，由於教育局長蔣偉民回答不出棒球教練性侵案人數，議員江肇國等人要求今天大會提出專案報告，黨團並召開記者會要究責，但從記者會到大會綠營議員發言盈庭，卻未見江肇國身影，讓不少政壇人士議論紛紛，開大會要求專案的議員卻未見身影，擔心發生什麼事了?對此，江肇國表示，因為今天已有行程到外縣市，已告知黨團並請假，但今天本來就是大會議程，議員沒開會卻另有行程，也造成話題。

    市議會教育文化委員會昨天審查市府提案，民進黨議員質疑棒球狼師已進行第三波偵結，再查出多名被害人，但教育局卻未掌握受害人人數，批局長蔣偉民失職，其中一度江肇國還要趕蔣偉民離席，經召集人李中協調，江肇國建議今天進行專案報告，因此今天大會臨時增加此案的專案報告。

    不過，市議會今天進行專案報告，建議的江肇國卻未出席，對此，江肇國表示，他今天有事人在外縣市，而他昨天已跟黨團報告過了，至於未為何沒有針對今天提的專案報告到場聆聽並監督則未解釋，只有在臉書發文及新聞稿持續要求究責市府。

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