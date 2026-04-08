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    詐團誆涉刑案要求查資產 警驚見大頭貼竟是警校同學

    2026/04/08 14:41 記者姚岳宏／台北報導
    員警一看詐團大頭貼發現竟是他警校同學照片，但名字不對。（記者姚岳宏翻攝）

    員警一看詐團大頭貼發現竟是他警校同學照片，但名字不對。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山分局長春路派出所警員邱仁楷上周巡邏時，成功攔阻1起假檢警詐騙案，75歲顏姓婦人誤信通訊軟體上自稱警察的陌生人，以為身分遭盜用涉入刑案，急忙到銀行申請資產證明，邱員獲報到場檢視對話紀錄，赫然發現詐騙集團使用的大頭貼，竟是自己警校同窗的照片，當場拆穿騙局。

    本月2日上午10時許，顏婦前往銀行辦理業務時，行員察覺異狀並主動關懷，隨即通報警方協助，顏婦向警方表示，對方以偵查不公開為由，不斷叮嚀她絕對不能向外人透露案情，並要求她必須盡速查明名下的資產狀況。

    邱員在徵得顏婦同意，仔細檢視她手機裡的對話紀錄與影像，眼尖的邱員立刻認出，詐騙集團為取信被害人所放上的警察大頭貼，根本就是自己過去在警校的同學，隨即向顏婦說明這是典型的冒名詐騙手法，並舉出許多實際案例進行勸導，這才讓顏婦恍然大悟，並在行員協助下封鎖該帳號。

    警方呼籲，檢警機關辦案絕對不會透過通訊軟體聯繫，更不會要求民眾交付財物或清查資產。民眾如果接獲類似的來電或可疑訊息，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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