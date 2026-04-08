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    泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」 優勢警力迅速壓制

    2026/04/08 15:10 記者李容萍／桃園報導
    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    桃園市中壢區有3名移工於清明連假相約中壢火車站前的泰國餐廳飲酒作樂，深夜11點30分在站前中和路與元化路口大打出手，中壢警分局獲報立即到場處理，把喝茫的3人帶回中壢派出所管束。

    經警方調查，包括27歲咖姓男子、35歲山姓男子、25歲納姓男子均為泰國籍移工，3人為朋友關係，因酒後口角進而拉扯，最終被優勢警力帶回管束。

    中壢警分局今天表示，警方針對各外籍移工聚集餐廳、酒吧等處所進行臨檢勤務，自3月31日連假前至4月6日連假結束共查獲各類刑案 134件、112人，其中包含毒品案件26件26人（含販賣第二級毒品3件4人）、詐欺案件34件33人（含詐欺車手3件2人）、竊盜案件8件6人、公共危險案件10件9人、通緝案件55件35人、其他案件3件3人。此外，中壢警方今（115）年1月1日至4月5日共查獲失聯移工124人、逾期居留56人。

    中壢分局長林鼎泰強調，警方對於任何影響公共秩序之行為，均將迅速到場處置並依法究辦，呼籲民眾應理性飲酒，切勿因一時情緒或飲酒失控衍生糾紛，避免觸法；警方亦將持續透過臨檢、巡邏等勤務作為，加強維護轄區治安。

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

    3名泰籍移工中壢火車站前酒後衝突「開打」，中壢警分局以優勢警力迅速壓制。（警方提供）

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