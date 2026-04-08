為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    ​交友、投資攏係假！ 警伏擊緝獲車手、監控手保住160萬

    2026/04/08 14:23 記者徐聖倫／新北報導
    警方將陳男控制。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將陳男控制。（記者徐聖倫翻攝）

    劉姓男子陷入網路交友陷阱，詐騙集團以「穩賺不賠」話術洗腦，劉男前後被騙走70萬元。劉男本月初察覺有異報警，新莊警分局獲報後組成專案小組，於當日設計假面交「請君入甕」，當場逮捕33歲陳姓車手，並循線在環漢路攔截負責監控的27歲王姓同夥，後續依法送辦。

    據悉，詐團上月在交友APP接觸劉男，待雙方建立信任後，即強力推薦劉男下載不明投資APP，誆稱操作虛擬貨幣、使用特定儲值平台可獲取暴利。劉男輕信話術，上月下旬陸續被騙走70萬元。本月1日詐團獅子大開口，要求其再支付160萬元保證金才能領取獲利，劉男驚覺有異，趕緊報警求援。

    ​新莊分局偵查隊與新樹派出所不敢大意，組成專案小組，將計就計請劉男赴約，當日下午2時許，陳姓車手依約出現在新樹路巷弄準備收款，埋伏警力一湧而上將其壓制，查扣手機、偽造收據及工作證；隨後警方趁勝追擊，於1個多小時後在環漢路與利濟街口攔下負責監控與收水的王男，並搜出手機、點鈔機及遭撕毀的收據碎紙。

    ​陳、王2人承認犯案，稱受僱於詐團，拿錢辦事並不知詐團背景。警詢後，依詐欺罪嫌將陳、王2嫌移送法辦。警方表示，後續將持續溯源追查幕後主使，並呼籲民眾網路交友提及錢財務必提高警覺，以免淪為詐團肥羊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方扣下點鈔機。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下點鈔機。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播