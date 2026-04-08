​交友、投資攏係假！ 警伏擊緝獲車手、監控手保住160萬

警方將陳男控制。（記者徐聖倫翻攝）

劉姓男子陷入網路交友陷阱，詐騙集團以「穩賺不賠」話術洗腦，劉男前後被騙走70萬元。劉男本月初察覺有異報警，新莊警分局獲報後組成專案小組，於當日設計假面交「請君入甕」，當場逮捕33歲陳姓車手，並循線在環漢路攔截負責監控的27歲王姓同夥，後續依法送辦。

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據悉，詐團上月在交友APP接觸劉男，待雙方建立信任後，即強力推薦劉男下載不明投資APP，誆稱操作虛擬貨幣、使用特定儲值平台可獲取暴利。劉男輕信話術，上月下旬陸續被騙走70萬元。本月1日詐團獅子大開口，要求其再支付160萬元保證金才能領取獲利，劉男驚覺有異，趕緊報警求援。

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​新莊分局偵查隊與新樹派出所不敢大意，組成專案小組，將計就計請劉男赴約，當日下午2時許，陳姓車手依約出現在新樹路巷弄準備收款，埋伏警力一湧而上將其壓制，查扣手機、偽造收據及工作證；隨後警方趁勝追擊，於1個多小時後在環漢路與利濟街口攔下負責監控與收水的王男，並搜出手機、點鈔機及遭撕毀的收據碎紙。

​陳、王2人承認犯案，稱受僱於詐團，拿錢辦事並不知詐團背景。警詢後，依詐欺罪嫌將陳、王2嫌移送法辦。警方表示，後續將持續溯源追查幕後主使，並呼籲民眾網路交友提及錢財務必提高警覺，以免淪為詐團肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣下點鈔機。（記者徐聖倫翻攝）

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