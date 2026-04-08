中市棒球狼師案滾雪球！蔡其昌、何欣純雙夾擊 點名盧市府失能失職

台中市長參選人立委何欣純（中）與立委蔡其昌（右二）棒球教練性侵案，是整個台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。（記者張軒哲攝）

台中市棒球教練松志彬長期性侵案，在第三波偵結後，受害國小學生數增加，引發大眾輿論關注，軒然大波，台中市長參選人立委何欣純痛批，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是整個台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。

立委蔡其昌今日表示，一個有強制猥褻前科的加害者，居然可以堂而皇之進入校園擔任教練，長期接觸學童，甚至一路犯案到數十人受害，這不是疏失，這是系統性的失職。更誇張的是，事情爆發之後，盧秀燕市長在今天居然講「人數沒有外界所想像」。當權者如果還在計算數字、在意輿論、在想怎麼回應比較好看，那就是完全搞錯重點。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，性侵案長達六年且受害人數一再增加，中市教育局長蔣偉民竟然連最基本的受害人數都搞不清楚，而盧市長到目前為止對此案件仍不做具體回應，也對於議員的質詢表現出淡漠的姿態，讓人看到盧市府對這起案件的麻木、失能與失職！

何欣純指出，市民看到的是：「媽媽市長」不負責任，號稱要當「爸爸市長」的候選人同樣漠不做聲，市民不需要媽媽市長，也不需要爸爸市長。台中需要的，是負責任的市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法