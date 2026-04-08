洗出8226門號養詐團！「LINE帳號工廠」供應鏈曝光 狂詐8千萬警逮12人

「LINE帳號工廠」供應鏈犯案流程圖。（警方提供）

台中市詹姓男子鑽電信門號「短期換號」漏洞，號召親友與同夥大量申辦門號，再批次綁定社群帳號轉售詐騙集團，短短一年「洗出」8226個人頭門號、2642個LINE帳號，成為假投資詐騙背後重要供應鏈，間接造成被害人財損高達8千萬元，全案經刑事局中部打擊犯罪中心三波收網逮捕12人到案，檢方近日陸續偵結起訴。

刑事局中打第一隊隊長蔡佳耀今天說明案情指出，該隊前年10月間獲報，多名被害人因受社群網站廣告吸引，加入LINE假投資群組，被騙金額達8000萬元，全案報請台中地檢署陶股檢察官指揮後，與台中市第一、第三分局、市刑大、嘉義水上分局共辦，先在去年3月、4月間查緝李姓車手等7人到案。

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經溯源發現，41歲詹姓主嫌為牟取暴利，利用電信業者提供的換號服務可於短時間內反覆申辦與更換門號的特性，指示親友及同夥密集操作，在2024年3月至2025年4月間，大量取得門號後用以註冊LINE帳號，再轉售給詐騙集團使用，每組門號及帳號可獲利200至300元不等，累積不法所得初估突破200萬元。

而經清查，這些帳號中已有52個涉入詐欺案件，被害人達74人，專案小組在蒐證完備後，持法院核發搜索票，於去年6月、7月兵分多路，前往台中、台北、新北等地同步搜索詹嫌住處及相關據點，查扣手機、筆電、SIM卡、門號申請資料、現金及金飾等證物，並通報LINE公司停權相關人頭帳號，斬斷詐騙集團通訊管道。

警方查扣相關證物。（警方提供）

警方陸續逮捕12人到案。（警方提供）

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