毒蟲搭小黃掏刀架頸搶車 司機反鎖報警逮人

新北市五股今天近凌晨傳出持刀強盜計程車司機案，司機機警逃出反鎖，警方十分鐘後逮人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股今天凌晨驚傳一名男子搭車時，突掏刀架住司機頸部，威脅搶劫車上財物及劫車，司機吳姓男子強忍緊張，冷靜配合，他趁下車時熄火，將毒蟲反鎖車內，毒蟲雖踹車後逃離，警方循線在十分鐘內，找到當街持刀逃竄的劉姓毒蟲，當場壓制在地，幸未波及路人，警方奪刀，在他身上起出毒品殘渣袋，依強盜等罪嫌送辦，採尿釐清是否吸毒，不排除毒癮發作犯案，續追毒品來源。

新北市五股區成泰路近8日獲報，成泰路三段傳出持刀強盜案，警方到場，發現57歲吳姓計程車司機在場，一旁則是他的計程車，他指稱，稍早他載客途經該路段，後座乘客突然掏刀架住他脖子，直說要搶錢搶車，他雖擔心遭遇不測，強忍緊張，安撫持刀惡煞有話好說，但惡煞突然要司機下車，吳男配合離開駕駛座，順勢熄火並按下遙控器，將嫌犯反鎖車內。

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司機趁機報案，眼見惡煞不斷踹門，他嚇得躲到一旁，不久嫌犯開門逃逸。

警方趕抵，初步清查，專案小組調閱監視器，鎖定犯嫌行蹤後，10分鐘內在成泰路三段制伏持刀逃竄的48歲劉姓犯嫌，當場奪刀，在他身上起出毒品殘渣袋，帶回派出所釐清，通知鑑識人員採證，幸僅計程車內裝受損，無人受傷。

劉嫌到案後，語無倫次，懷疑毒癮發作，缺錢買毒犯案，警方對劉男實施採尿送驗，釐清是否吸毒後犯案，訊後依強盜、毒品罪將劉男移送新北地檢偵辦。

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新北市五股今天近凌晨傳出持刀強盜計程車司機案，司機機警逃出反鎖，警方十分鐘後逮人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股今天近凌晨傳出持刀強盜計程車司機案，司機機警逃出反鎖，警方隨即逮人；圖為劉嫌犯案西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

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