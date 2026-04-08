「Peter陳」炒股海削逾2億涉犯證交法 檢起訴求刑16年

台北地檢署近日偵結，認定陳建霖等人違反證券交易法等罪，提起公訴，並對陳具體求處16年以上徒刑。（記者吳昇儒攝）

曾捲入和旺禿鷹等多起炒股案的股市炒手陳建霖（綽號Peter陳）10多年前被台北、台中地檢署通緝，卻冒用友人江國億的身分，於2015年至2019年間與友人李明遠、業務員吳思函等人分波炒作上市公司兆勁科技（2444）股票，獲利高達2億多元。台北地檢署近日偵結，認定陳建霖等人違反證券交易法等罪，提起公訴，並對陳具體求處16年以上徒刑。

檢調查出，李、陳二人均為知名股市炒手，而陳建霖被通緝後，為了方便藏匿，透過許姓友人找來江男協助，利用換發身分證時，把江的照片換成陳男照片。陳再利用江男身分成立公司，藉此躲避司法機關查緝。

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檢調分析發現，李明遠於2015年至2016年期間，大量買賣友旺科技公司（於2018年更名為兆勁科技公司），獲利近1500萬元。而陳建霖與業務員吳思函則自2017年起至2019年止，分三波炒作兆勁股價，一度將股價從12.85炒高至41.2元，一共獲利逾2億元。

李明遠應訊期間否認犯行，表示自己只是在做業績，不知道已經涉犯證交法等語。但檢察官卻查出，李曾擔任過營業員，熟知相關法規，且曾幫陳建霖墊付款項，因此認定他涉犯操作證券交易價格等罪，提起公訴，並具體求處有期徒刑4年6月。

檢察官調查，通緝犯陳建霖冒名躲避司法機關查緝，且與吳思函共謀，3波炒作兆勁科技股價，獲利逾2億元。陳男於應訊期間，消極不配合，態度惡劣，故依涉犯操作證券交易價格、違反戶籍法等罪提起公訴，並具體求處16年以上徒刑；提供身分的江國益也依違反戶籍法起訴。而配合炒股的吳思涵則依操作證券交易價格等罪起訴。

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