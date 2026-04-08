電子作戰中心預財士A走同袍工作獎金 侵占1萬3500元被依貪污起訴

1名方姓男子擔任國防部資通電軍指揮部電子作戰中心預財士期間，涉嫌侵占同袍工作獎金，被桃園地檢署依貪污罪嫌起訴。（資料照）

25歲方姓男子在國防部資通電軍指揮部電子作戰中心擔任預財士，卻利用職務之便侵占同袍工作獎金，2022年7月至12月間總計侵吞1萬3500元，被桃園地檢署偵辦後，依貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴。

起訴指出，方男於2022年6月1日至2023年5月16日在前述單位擔任預財士，負責單位財務管理、支用、獎金發放等職務，卻利用職務之便侵占同袍工作獎金，總計從2022年7月至12月，陸續A走15件、每件500元到2000元不等的工作獎金，總侵占金額1萬3500元，官兵發現獎金未入帳而向單位反映，方男行為才東窗事發。

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起訴指出，方男涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪、刑法偽造署押罪，為一行為觸犯多罪，屬想像競合，應從一重依侵占職務上持有之非公用私有財物罪處斷，另他侵占財物總額在5萬元以下，建請法院就不同月份所犯分論併罰，並依貪污治罪條例規定減輕其刑。

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