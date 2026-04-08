嫌帕金森氏症老婦太吵「呼巴掌」 看護打完人後嚷著「不幹了」

徐姓老婦因病入住高醫，竟被外籍看護呼巴掌。（資料照）

越南籍阮姓看護受雇照護罹患帕金森氏症、幾無自理能力的徐姓老婦，疑因不耐老婦頻繁呼喚，趁家屬暫離病房之際，狠心掌摑老婦右臉。阮婦打完人嚷著離職，徐婦趁機呼救，家屬氣炸爆警，阮婦被依傷害罪判刑5月，得易科罰金。

判決指出，2024年7月起，阮姓婦人受雇擔任徐婦的看護，同年10月，徐婦因胰臟炎轉診至高醫急診留觀，由阮女全程陪同。入院當晚，徐婦女兒暫時離開病房前往對面麥當勞讀書，阮女因不耐病床上的徐婦頻繁使喚，趁四周布簾遮掩之際，徒手毆打徐婦右側頭部、臉頰數次，導致其臉部挫傷紅腫。

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阮女打完人後，隨即用LINE撥打視訊電話給徐婦丈夫要求離職，徐婦趁隙在鏡頭旁大喊「救命」、「被打了」，丈夫聞訊緊急通知女兒趕回醫院查看。

女兒看到母親被打腫臉，氣得報警驗傷提告；高雄地方法院審理時，阮女否認施暴，辯稱徐婦臉上的紅腫是因為帕金森氏症翻身不便，「長期側躺壓在枕頭上」所致，但法官綜合相關事證後不採信阮女說詞，依傷害罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

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