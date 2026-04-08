為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鐵件掉落車道釀禍 國1林口路段12車輾過車體受損

    2026/04/08 10:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    國1南向林口路段有鐵件掉落，後方12車輾過受損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段有鐵件掉落，後方12車輾過受損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號南向43.7公里林口路段，今（8）日凌晨1點多發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車的車體毀損；國道公路警察局第一公路警察大隊表示，陸續接獲車主報案，正擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛到案。

    國道警第一大隊勤務指揮中心今日凌晨1點14分接獲通報，國1南向43.7公里林口路段，有多輛車輛撞擊掉落物致車體受損，警方立刻調派巡邏車前往處理，並通報工務段清理掉落物，該掉落物疑似為鐵件，總計造成12車輛因輾壓受損。

    警方表示，正擴大調閱監視器追查掉落物車輛，貨物掉落可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，以免車輛故障或機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

    另，遇到掉落物不要大動作閃避，來不及閃避務必放慢速度，撞到掉落物後也避免停在車道上，請將車輛停到路肩安全處所擺放故障標誌，人員退到護欄外或安全處所，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援，車輛若還可移動，可直接前往就近的各國道警察單位報案，以確保安全。

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播