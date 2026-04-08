鐵件掉落車道釀禍 國1林口路段12車輾過車體受損

國1南向林口路段有鐵件掉落，後方12車輾過受損。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號南向43.7公里林口路段，今（8）日凌晨1點多發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車的車體毀損；國道公路警察局第一公路警察大隊表示，陸續接獲車主報案，正擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛到案。

國道警第一大隊勤務指揮中心今日凌晨1點14分接獲通報，國1南向43.7公里林口路段，有多輛車輛撞擊掉落物致車體受損，警方立刻調派巡邏車前往處理，並通報工務段清理掉落物，該掉落物疑似為鐵件，總計造成12車輛因輾壓受損。

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警方表示，正擴大調閱監視器追查掉落物車輛，貨物掉落可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，以免車輛故障或機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

另，遇到掉落物不要大動作閃避，來不及閃避務必放慢速度，撞到掉落物後也避免停在車道上，請將車輛停到路肩安全處所擺放故障標誌，人員退到護欄外或安全處所，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援，車輛若還可移動，可直接前往就近的各國道警察單位報案，以確保安全。

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

國1南向林口路段8日發生鐵件掉落，後方車輛閃避不及輾過，高達12輛車車體毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

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