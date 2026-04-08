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    士林分署123拍賣會吸引80人搶標！ 淡水捷運宅1032萬元拍定

    2026/04/08 10:03 記者翁靖祐／台北報導
    士林分署舉辦「動產仿真拍賣活動」，吸引南湖高中逾70名師生熱情參與。（記者翁靖祐翻攝）

    士林分署舉辦「動產仿真拍賣活動」，吸引南湖高中逾70名師生熱情參與。（記者翁靖祐翻攝）

    法務部行政執行署士林分署於昨（7）日下午舉辦「123聯合拍賣會」，儘管春雨綿綿，現場買氣依舊熱絡，吸引逾80名民眾及台北市立南湖高中師生踴躍參與。本次拍賣成果豐碩，其中位於新北市淡水區英專路的1間2層樓約46.76坪的房屋，最終以1032萬元順利拍定。

    士林分署表示，本次拍賣焦點為淡水區英專路的1處2層樓房屋，總坪數約46.76坪（含增建部分約7.99坪），因具備捷運地利優勢，吸引多組應買人競爭，最終以1032萬元的價格成交。拍賣會現場除專業投資者與一般民眾，還有前來參訪的南湖高中師生前來，實地觀察行政執行官如何進行不動產與動產的競標程序。

    為深化法治教育，士林分署在拍賣會後特別為南湖高中逾70名師生規畫「動產仿真拍賣活動」。活動由學生分別擔任拍賣官及應買人，親身參與喊價與競標程序，將抽象的法律條文轉化為具體的拍賣情境。參與師生一致表示，透過角色扮演與實際體驗，讓原本生澀的行政執行程序變得有趣易懂，是難得的法治教育體驗。

    士林分署強調，分署每月第1週、星期二、下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣活動」。2026年4月的拍賣會已圓滿落幕，欲瞭解後續更多拍賣資訊與物件細節，民眾可隨時至士林分署官網及臉書頁面查詢，掌握最新國庫挹注與物美價廉的拍賣情報。

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