不僅吃軟飯 繼女洗澡被偷拍 二婚媽原諒老公

繼父偷拍繼女洗澡，幸浴室排風口縫隙太小沒得逞。示意圖（資料照）

男子大壯（化名）沒工作靠老婆養，整天閒閒在家，竟趁15歲繼女洗澡時拿手機偷拍，因浴室排風口縫隙太小偷拍失敗，繼女報警，大壯獲老婆和繼女原諒，但法官不同意讓他易科罰金也不給他緩刑，依違反兒少法判他徒刑8月，得入服刑。

判決指出，2024年3月，大壯趁繼女到浴室洗嗓時，利用手機瞄準浴室門下排風口，意圖拍攝繼女裸照，但因縫隙過小沒有拍到春光，但繼女聽到浴室門口傳來異音，懷疑自己被偷拍，於是報警處理，警方在大壯的雲端硬碟裡，找一張偷拍失敗的照片。

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高雄地方法院審理時，大壯坦承犯行，並在妻子同意下，與繼女達成和解，大壯的律師向法官求情，認為雙方已經和解，希望能給初犯的大壯一次自新機會，讓他易科罰金或緩刑，不要入獄服刑。

但法官認為，大壯與繼女長期同居，且繼女的生活與經濟來源均仰賴媽媽，繼女的家庭地位處於絕對弱勢，且大壯也坦承，案發後，繼女在家一直躲著他，顯然已造成極大心理陰影，而「家內性犯罪」的寬恕，往往夾雜社會、家庭與經濟的無奈考量，因此為了警惕大壯並導正社會風氣，仍有執行刑罰的必要，依拍攝少年性影像未遂罪判刑8月，可上訴。

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