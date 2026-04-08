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    出獄就重操舊業！詐騙車手3抓3放仍犯案 法官罕見加重1/4判2年

    2026/04/08 09:49 記者顏宏駿／彰化報導
    吳男三度進出監獄，出獄後就當車手，法官加重其刑，判2年徒刑。（資料照）

    吳男三度進出監獄，出獄後就當車手，法官加重其刑，判2年徒刑。（資料照）

    現年52歲的吳男，加入詐騙集團擔任提款車手，前年10月接獲通知到彰化向被害人取款25萬元，被檢方起訴求刑1年6月，但該案日前在彰化地院審理終結，法官重判吳男2年，罕見加重1/4刑期，原因是吳男出獄後就加入詐騙集團，已3度被抓，釋放後又立即犯案，直到去年7月最後一次被抓，羈押至今，法官認為其一犯再犯，惡性重大，有必要加重其刑，因此判刑2年。

    吳男2011年在新竹犯下一起性侵案，2020年出獄，擔任白牌計程車司機，2024年4月加入詐騙集團擔任取款車手及取簿手，犯下至少4案；10月改加入另一詐團，開始密集犯案，直到11月6日因現行犯被捕，不久便被釋放，釋放後又開始犯案，直到22日被捕，經羈押至去年2月4日獲釋，一出看守所又開始當車手，直到7月4日被捕。吳男全台犯案累累，目前被起訴的案件逾22件。

    法官指出，被告於出獄後至少4度參與詐騙集團，即便羈押、手機遭扣案，出獄後都可以立刻與詐騙集團取得聯繫，可知被告與詐騙集團關係緊密，被告3次被抓，都無法遏止其繼續參與詐欺犯罪，足見被告所犯之詐欺犯罪利益龐大，被告此種明知故犯且一犯再犯之行為，讓詐騙集團得以藉由車手洗錢隱匿鉅額犯罪所得，使得幕後黑手坐享犯罪利益。

    法官表示，被告自成年後，基本上都在監獄度過，然被告出獄後卻不思珍惜自由，再度觸犯本案之罪，足認前案刑罰之執行對於被告成效不彰，其對刑罰之反應力顯然薄弱，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。

    目前羈押在看守所的吳男仍以「母年邁多病，身體狀況欠佳、無人照料」，為由向法院聲請具保停押，他還聲稱當車手賺一單才2000元，自己是白牌計程車司機，沒有必要為這每日2000元的不法收入冒險，但法官以其過往交保後即犯案的紀錄，斟酌犯罪情節、公共利益與社會秩序之維護，認有羈押之必要。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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