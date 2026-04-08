機車鑰匙沒拔疑遭竊 真相大白竟是被誤騎

黃男誤以為愛車遭竊，原來竟是被騎錯車。（警方提供）

屏東內埔菜市場周遭車水馬龍，也有不少人騎著買菜車就前來採買，但也發生鑰匙未拔卻被人誤騎的烏龍事件，日前就發生1名黃姓男子誤以為機車被竊，警方到場才發現是遭人誤騎，警方提醒，民眾若離開愛車，無論時間長短，請隨身攜帶車輛鑰匙。

屏東縣政府警察局內埔分局內埔所警員李明耀、紀呈凜日前下午3點多巡邏時，接獲報案在內埔鄉中興路與文化路口，有民眾需要協助，請警方到場幫忙。

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員警到場後查知，該名6旬的黃姓男子將機車停在中興、文化路口附近，在採買後回到停車處卻沒發現機車，認為被偷了，警方勘查黃男所述停車位置，發現另停有1部機車，於是推論有可能被騎錯車了。

警方立即調閱周邊商家監視器畫面，確認機車遭1名男子騎走，接續再依現場遺留車輛的車籍資料，聯繫上該位騎錯車男子，隨後該名男子也迅速將機車騎回，並不斷向黃男道歉，黃男表示不願意追究此事，並感謝警方幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，民眾若離開愛車，無論時間長短，請隨身攜帶車輛鑰匙，以避免遭竊，造成財產損失，甚至會衍生其他無謂案件。

黃男誤以為愛車遭竊，原來竟是被騎錯車。（警方提供）

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