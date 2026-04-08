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    3.8公噸扁柏慘遭斷頭！ 山老鼠集團衝撞警車困獸鬥

    2026/04/08 09:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    3.8公噸扁柏慘遭斷頭！山老鼠集團衝撞警車困獸鬥。（警方提供）

    3.8公噸扁柏慘遭斷頭！山老鼠集團衝撞警車困獸鬥。（警方提供）

    由吳姓男子為首的山老鼠盜伐集團，日前潛入大雪山國有林班地瘋狂盜伐珍貴台灣扁柏，保七總隊第五大隊獲報後會同林業保育署展開圍捕。犯嫌為求脫身，竟開車瘋狂衝撞警車並導致員警受傷。警清查後發現，該集團盜木重量達3.8公噸，案經台中地檢署聲請羈押禁見獲准，並循線追出苗栗收贓處，全案依違反森林法移送法辦。

    保七總隊第五大隊今天指出，今年1月3日接獲林業保育署台中分署情資，指稱有人潛入八仙山事業區第15林班地，盜取價值連城的台灣扁柏。台中地檢署獲報立即指揮專案小組挺進山區，現場發現被遺留的鏈鋸、手鋸等作案工具。

    專案小組透過科技偵查鎖定涉案車輛，於隔日清晨5時許在大雪山林道5公里處設下天羅地網。吳嫌等人見警方攔阻，竟困獸之鬥加速衝撞警車，現場險象環生，更有員警在壓制過程中受傷，員警不畏性命危險，強勢將吳嫌等3人拖下車上銬。

    警方在車內起獲大量台灣扁柏及背架重達3.8公噸，2月8日至苗栗地區搜索收贓據點，再查扣肖楠、紅檜及扁柏共17塊（重約513.5公斤），並拘提陳姓收贓嫌犯到案。

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