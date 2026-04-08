為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    臨櫃提錢騙行員「女兒用」又稱「要看牙」 警點醒8旬翁保住退休金

    2026/04/08 09:29 記者鄭景議／台北報導
    張姓老翁前日接獲詐騙電話後，心急如焚前往台北市大安區玉山銀行台大分行準備提領台幣45萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

    張姓老翁前日接獲詐騙電話後，心急如焚前往台北市大安區玉山銀行台大分行準備提領台幣45萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

    81歲張姓老翁前日接獲詐騙電話後，心急如焚前往台北市大安區玉山銀行台大分行準備提領台幣45萬元現款，因對款項用途交代不清且神情猶疑，引起行員與校園駐警注意並通報。大安分局羅斯福路派出所員警獲報趕抵，與駐警、行員共同組成防線，在老翁說詞三度反覆的狀況下仍耐心勸導，成功戳破詐騙集團圈套，守住老翁積攢多年的退休金。

    大安分局羅斯福路派出所接獲銀行通報，稱櫃檯有一名高齡長者欲提取大額現金，疑似遭遇詐騙。員警迅速會同台大校園駐警趕赴現場關懷，在詢問過程中，張姓老翁神情顯得相當忐忑，起初宣稱這筆錢是為了「供女兒使用」，但見到警方與駐警到場後，隨即又改口說是「治療牙齒所需」。

    由於老翁無法提供任何相關的醫療預約或看診資訊，眼見謊言難以自圓其說，他竟然又三度變更說詞，辯稱是因為「領現後要轉入他行進行證券投資」。面對老翁矛盾百出的說法，員警與校園駐警發揮警學聯防的默契，當場向其分析近期盛行的「假投資」及「猜猜我是誰」等假冒親友詐騙案例。

    在警方積極查證與不懈的勸說下，老翁原本緊繃的心防終於鬆動，意識到自己恐怕正遭詐騙集團隔空操弄，隨即決定打消提領念頭。老翁事後對警方、駐警與銀行行員的細心守護表達由衷感謝，感嘆若非眾人及時點醒，這45萬元恐怕早已石沉大海。

    大安分局呼籲，詐騙集團近期常會事先指導被害人應對行員的教戰守則，要求其以親友急用、臨時周轉或醫療支出等理由掩蓋匯款或領現的真相，企圖規避銀行的關懷提問。提醒市民若接獲可疑電話或被要求提取大額現金，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，由警方即時介入處置以避免財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播