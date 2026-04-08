臨櫃提錢騙行員「女兒用」又稱「要看牙」 警點醒8旬翁保住退休金

張姓老翁前日接獲詐騙電話後，心急如焚前往台北市大安區玉山銀行台大分行準備提領台幣45萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

81歲張姓老翁前日接獲詐騙電話後，心急如焚前往台北市大安區玉山銀行台大分行準備提領台幣45萬元現款，因對款項用途交代不清且神情猶疑，引起行員與校園駐警注意並通報。大安分局羅斯福路派出所員警獲報趕抵，與駐警、行員共同組成防線，在老翁說詞三度反覆的狀況下仍耐心勸導，成功戳破詐騙集團圈套，守住老翁積攢多年的退休金。

大安分局羅斯福路派出所接獲銀行通報，稱櫃檯有一名高齡長者欲提取大額現金，疑似遭遇詐騙。員警迅速會同台大校園駐警趕赴現場關懷，在詢問過程中，張姓老翁神情顯得相當忐忑，起初宣稱這筆錢是為了「供女兒使用」，但見到警方與駐警到場後，隨即又改口說是「治療牙齒所需」。

請繼續往下閱讀...

由於老翁無法提供任何相關的醫療預約或看診資訊，眼見謊言難以自圓其說，他竟然又三度變更說詞，辯稱是因為「領現後要轉入他行進行證券投資」。面對老翁矛盾百出的說法，員警與校園駐警發揮警學聯防的默契，當場向其分析近期盛行的「假投資」及「猜猜我是誰」等假冒親友詐騙案例。

在警方積極查證與不懈的勸說下，老翁原本緊繃的心防終於鬆動，意識到自己恐怕正遭詐騙集團隔空操弄，隨即決定打消提領念頭。老翁事後對警方、駐警與銀行行員的細心守護表達由衷感謝，感嘆若非眾人及時點醒，這45萬元恐怕早已石沉大海。

大安分局呼籲，詐騙集團近期常會事先指導被害人應對行員的教戰守則，要求其以親友急用、臨時周轉或醫療支出等理由掩蓋匯款或領現的真相，企圖規避銀行的關懷提問。提醒市民若接獲可疑電話或被要求提取大額現金，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，由警方即時介入處置以避免財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法