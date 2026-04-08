浮洲橋尖峰時段2車禍 一度封路回堵

新北市浮洲橋往樹林方向，橋面中段今天上午連續發生2起車禍，警方緊急封路，事故排除後，車潮逐漸消散中。（記者吳仁捷翻攝）

新北市浮洲橋往樹林方向今天上午7時許機車道、快車道先後傳出2起車禍，雖無嚴重受傷，適逢尖峰時段，造成後方車流受阻，警方獲報到場，為免影響車禍救護及二次事故，進行封路，一度造成回堵，但將傷者送醫、排除事故車輛後，車潮逐漸疏解中，車禍原因仍待進一步調查釐清。

據了解，浮洲橋板橋往樹林方向，今天上午約7時30分許，先傳出2輛機車在機車道車禍，由於適逢上班尖峰，造成後方回堵，警方、消防或報到場，因佔據機車道、快車道救護傷者、處理事故，導致快車道車流受影響；無獨有偶，約7時40分許，雨勢加劇，浮洲橋面中段快車道再傳汽車車禍，導致已塞車的浮洲橋往樹林路段幾乎定點，警方為免持續發生車禍、釀成二次事故，及維護緊急救護安全空間，封閉浮洲橋往樹林路段通行。

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警方通報封路，造成後方嚴重回堵至華東路口，但橋面中段未再發生車禍，也透過公路資訊及警廣，呼籲用路人改道，約封路20分鐘後，車禍處理完成，恢復通行，目前車潮幾乎緩解；至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

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